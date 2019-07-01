شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة ملاحظين ورئيس دور بالدقهلية للتحقيق لاتهامهم بمنع طالبة من دخول الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إحالة ملاحظين ورئيس دور بلجنة مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات للتحقيق بعد شكوى ولي أمر الطالبة «ريناد.ش.س»، 17 سنة، بالثانوية العامة بمنع الملاحظين للطالبة من دخول الامتحان في مادة الفلسفة، السبت الماضي، مما دفعها لإلقاء نفسها من شباك اللجنة وإصابتها بكسور في فقرات العمود الفقري.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتحرير ولي أمر الطالبة محضر بمركز شرطة السنبلاوين يتهم فيها المراقبين بمنع ابنته من الذهاب للحمام أثناء امتحان الثانوية العامة.

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وأكد والد الطالبة في بلاغه أن ابنته أصيبت بنزلة معوية شديدة تسببت لها في مغص وإسهال قبل امتحان مادة الفلسفة، وذهبت إلى اللجنة وهي مريضة لأداء الامتحان وأخبرت الملاحظين بمرضها ورغبتها في الذهاب للحمام إلا أنهم رفضوا وجلست تتلوى من شدة الألم ونتيجة لسوء حالتها قامت بإلقاء بنفسها من شباك اللجنة مما تسبب في إصابتها، وقام المشرفين بإعادتها للجنة، واستكمال الامتحان، وبعدها تم نقلها للمستشفى، وتبين إصابتها بكسر في الفقرة الأولى والثانية وكدمات متفرقة بالجسم.

ومن جانبه، قال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه فور ورود شكوى من ولي الأمر تفيد اتهام الملاحظين باللجنة بمنع الطالبة من الذهاب للحمام تم إحالتها ورئيس الدور للتحقيق فورًا، مؤكدًا «أنه لو ثبت أنهم منعوها من دخول الحمام فعلا سيكون العقاب رادع لعدم وجود أي تعليمات من الوزارة بذلك».

وأضاف عبدالرؤف، أن تعليمات الوزارة في هذا الشأن واضحة، وهو العمل على راحة الطالب بكافة السبل، ومن أولى أسباب الراحة الاستجابة السريعة لها في الذهاب للحمام، مع اتخاذ كافة الأساليب المتاحة لمنع الغش.