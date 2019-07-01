شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار علماء مصريين لعضوية اللجان الاستشارية للمجلس الدولي للعلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الدولي للعلم عن اختيار كل من الدكتورة نادية زخاري، الأستاذ بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة ووزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتور سامح سرور، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان، لعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للعلوم لأخلاقيات البحث العلمي واللجنة الاستشارية للتوعية على التوالي.

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وجاء هذا الاختيار من بين عدد كبير من المرشحين من كل الهيئات الأعضاء في المجلس، والتي تشمل أربعين اتحاد علمي دولي، ومائة وأربعون هيئة محلية وإقليمية تمثل ما يزيد عن مائة وأربعون دولة، ومن بينها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث قام المجلس الدولي للعلوم بإنشاء أربعة لجان استشارية تخصصية تعمل على مساندة مجلس إدارته في مهمته لدعم دور مؤثر للعلم في القضايا الرئيسية، ذات الأهمية الدولية والتحديات العالمية.

وأعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن سعادته لنجاح ترشيحات أكاديمية البحث العلمي لهذه المناصب، مشيراً إلى أن المجلس الدولي للعلوم قد استقبل أربع ترشيحات من كل عضو من أعضائه والبالغ عددهم ما يزيد عن مائتي عضو وعضو منتسب، حيث تم قبول ترشيحين من ترشيحات أكاديمية البحث العلمي وهو ما يعكس دقة الاختيار ويشير لتوافر كفاءات علمية متميزة قادرة علي المنافسة بقوة علي المستوي الدولي.

من الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي ممثل مصر في المجلس الدولي للعلم.