شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار»: أهنئ السيسي قائد ثورة 30 يونيو.. ومشروع التأمين الصحي نقلة للمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، التهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة ثورة 30 يونيو 2013. وقال: «كنا نحتفل بثورة 30 يونيو مع الرئيس قائد هذه الثورة، وبالتالي أحد الإنجازات مشروع التأمين الصحي وشاركنا فيه في المحافظات الأربعة التي تضم بورسعيد وبها مليون مواطن والمحافظات الأربعة بها 5 ملايين مواطن». وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء وبحضور وزراء الإنتاج الحربي والصحة والمالية والاتصالات وممثل عن الهيئة الهندسية ومحافظ بورسعيد لإطلاق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد أن المشروع نقلة كبيرة للمواطن المصري.

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