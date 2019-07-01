شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: يجب على المواطن الالتزام بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أنه يجب على المواطن الالتزام بسداد الاشتراك الدوري لمشروع التأمين الشامل حتي تكون هناك استدامة للمشروع وبكفاءة وفاعلية وما نبدأه في بورسعيد يستغرق تشغيله التجريبي شهرين خلالهما سيحصل المواطن على خدمة التأمين الصحي حتي نصل إلى شهر سبتمبر الذي سيشهد التطبيق الكامل في المحافظة وبعدها التوسع في باقي المحافظات.

وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء وبحضور وزراء الانتاج الحربي والصحة والمالية والاتصالات وممثل عن الهيئة الهندسية ومحافظ بورسعيد لاطلاق التامين الصحي الشامل بيورسعيد ان منظومة الخبز الجديدة لا تستهدف تقليص الدعم وانما توصيل الدعم لمستحقيه.