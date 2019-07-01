شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتسلم طائرة الأحلام الرابعة من طراز Dreamliner والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انضمت، اليوم الاثنين، إلى أسطول مصر للطيران طائرة الأحلام الرابعة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner من إجمالي 6 طائرات تعاقدت عليهم الشركة من ذات الطراز.
وذكرت شركة مصر للطيران، في بيان، أنه تقرر أن تكون أولى رحلات الطائرة الرابعة من طائرات الدريملاينر على خط باريس ما يضيف ميزة تنافسية لمصر للطيران لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة.
وكانت أول طائرة قد انضمت إلى أسطول الشركة من هذا الطراز في شهر مارس الماضي وتتسلم الطائرة الخامسة والسادسة خلال شهر يوليو الحالي في إطار خطة تحديث الأسطول، وتخدم هذه الطائرات حاليًا أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية أهمها واشنطن وفرانكفورت وباريس والكويت ودبي ومن المقرر تشغيلها على خطوط أخرى الفترة المقبلة.
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