شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل يفوز بكرسي اليونسكو لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منح الدكتور صلاح عبية، مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل، درجة أستاذ كرسي اليونسكو (UNESCO Chair) لعام2019، وهو ما يعد استمرارًا لعلماء زويل في مواصلة انجازاتهم العلمية ووضع اسم مصر في كافة المحافل الدولية.

وتقوم منظمة اليونسكو بمنح هذه الدرجة العلمية رفيعة المستوى، والتي يتنافس عليها علماء من 116 دولة من المتميزين عالميا في تخصصاتهم والذين يقودون مراكز بحثية ذات طراز عالمي بهدف دعم هذه المراكز البحثية لتنفيذ برامج أكاديمية تهدف إلى التنمية المستدامة على المستويين الوطني والقاري.

وفي هذا الإطار، قامت المنظمة بمنح هذه الدرجة الرفيعة للدكتور عبية والتي من المقرر أن يتم من خلالها تنفيذ برنامج تكنولوجيات فوتونية مبتكرة للتنمية المستدامة في أفريقيا والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين الأفارقة في مجالات تكنولوجيا وعلوم النانوفوتونيات الحديثة، تمكين المرأة الأفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، وذلك من خلال برامج توعية متميزة تزيد من فرص المرأة للعمل بمجالات متطورة بالبحث العلمي والصناعات الدقيقة المعتمدة على علوم وتكنولوجيات النانوفوتونيات، كما تهدف إلى المشاركة الفعالة والإيجابية مع المراكز البحثية والأكاديمية بالجامعات الأفريقية، من خلال بحوث مشتركة ودراسات عليا تهدف لطرح حلول مبتكرة وفعالة للعديد من المشاكل المستعصية مثال: أجيال جديدة من الخلايا الشمسية ذات الكفاءة العالية والمستخلصة من مواد رخيصة الثمن ومتوفرة طبيعيا بالقارة الأفريقية، حل مشاكل المياه من خلال وسائل تكنولوجيا حديثة معتمدة على علوم النانوفوتونيات لتنقية المياه من خلال سبل فعالة رخيصة الثمن واستحداث وسائل مبتكرة ودقيقة وسريعة الاستجابة لمراقبة مؤشرات الصحة مثل أجهزة قياس وضبط مستويات السكر في الدم.