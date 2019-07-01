شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل فندق الحمامات الكبير بحلوان في عداد الآثار الإسلامية والقبطية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الأثار عن تسجيل فندق الحمامات الكبير بحلوان «مدرسة حلوان الثانوية بنات حالياً»، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. نشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم.

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