شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحكومة تعلن تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى إلى 1021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراءالعدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عددٍ من الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7/4/2019 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعاً.

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وأضــاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الموافقة على مد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمبانى الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمبانى التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.

ووجّه رئيس الوزراء، بإرسال كتاب دوريى إلى جميع المحافظين، بضرورة التأكيد على عدم تغيير الاستخدام، أو التصرف فى الكنائس أو المبانى الخدمية، التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها وإصدار تراخيص لها على أنها أماكن لممارسة الشعائر الدينية.