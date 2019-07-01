شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم مدينة الغردقة الكثير من المزارات السياحية المعروفة التى يقبل عليها السياح من كل الدنيا، تعرف عليها وعلى تكلفتها .

ـ متحف الأحياء البحرية من خلاله تشاهد الدلافين داخل صناديق ضخمة

ـ رحلة بحرية لجزيرة الجفتون تكلفتها للفرد باللنشات الجماعية من 200 إلى 400 جنيه

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-رحلة سفارى جبلى لمشاهدة عادات وتقاليد البدو تكلفتها 250 جنيها تقريبا

ـ متحف الرمال لمشاهدة تماثيل المشاهير منهم نابليون بونابرت والملكة إيزيس

ـ مزار "mini Egypt Park" وبه مصغرات لمعالم مصر مثل أبو الهول

ـ بيت الدولفين وهو عبارة عن عروض فنية تقدمها الدلافين لمتعة الأطفال والكبار