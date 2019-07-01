شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم مدينة الغردقة الكثير من المزارات السياحية المعروفة التى يقبل عليها السياح من كل الدنيا، تعرف عليها وعلى تكلفتها .
ـ متحف الأحياء البحرية من خلاله تشاهد الدلافين داخل صناديق ضخمة
ـ رحلة بحرية لجزيرة الجفتون تكلفتها للفرد باللنشات الجماعية من 200 إلى 400 جنيه
-رحلة سفارى جبلى لمشاهدة عادات وتقاليد البدو تكلفتها 250 جنيها تقريبا
ـ متحف الرمال لمشاهدة تماثيل المشاهير منهم نابليون بونابرت والملكة إيزيس
ـ مزار "mini Egypt Park" وبه مصغرات لمعالم مصر مثل أبو الهول
ـ بيت الدولفين وهو عبارة عن عروض فنية تقدمها الدلافين لمتعة الأطفال والكبار
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