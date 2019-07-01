أخبار مصر | الصحة العالمية: التغطية الصحية الكاملة ليست محطة وصول ولكن رحلة تحتاج إلي تكاتف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: التغطية الصحية الكاملة ليست محطة وصول ولكن رحلة تحتاج إلي تكاتف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ياسر عبد الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، التهنئة للقيادة السياسية بخروج منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلي أن التغطية الصحية الكاملة ليست محطة وصول ولكن رحله وتحتاج إلي تكاتف كبير وجهد كبير جدا ومنظمة الصحة العالمية يشرفها العمل مع وزارة الصحة وكل شركاء النجاح لإنجاح هذه المنظومة.

ومن جانبه قال احمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي ومساعد وزيرة الصحة، أن الدولة المصرية صادقة وقادرة علي تحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وعازمة علي حماية محدودي الدخل للحصول علي الخدمة لافتا أن تطبيق هذه المنظومة ستحقق الخدمة اللائقة للمواطن والمنظومة قائمه علي التنافسية للصالح المواطن وسنتعامل علي أزاله أي معوقات أمام تطبيق هذه المنظومة.

