أخبار مصر | البنك الدولي: مصر حققت نجاحات كبيرة في مكافحة فيروس "سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولي: مصر حققت نجاحات كبيرة في مكافحة فيروس "سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شريف حمدي، ممثل البنك الدولي، إن مصر حققت نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والدولي، ومنها ما حققته من نجاح في مكافحة فيروس "سي" ومنظومة تكافل وكرامة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، على هامش إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في بورسعيد، أن مصر حققت نجاحات يحتذى بها في الدول الأفريقية.

وتابع أن اليوم، يوم جيد لمصر لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي سوف يحقق منظومة صحية شاملة للمواطن المصري.