أخبار مصر | خبير سياحي يطالب بتوفير أماكن مجهزة لتنشيط السياحة داخل الاستادات وأماكن بيع التذاكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياحي يطالب بتوفير أماكن مجهزة لتنشيط السياحة داخل الاستادات وأماكن بيع التذاكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، بضرورة استثمار تنظيم بطولة الأمم الافريقية في مصر بعمل حملة دعائية قوية تستهدف جذب أكبر قدر من المشجعين من مختلف الدول المشاركة في البطولة.

ودعا "عجلان"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى ضرورة قيام هيئة تنشيط السياحة واتحاد الغرف السياحية بتوفير مكاتب او أماكن مناسبة داخل الاستادات المقامة عليها البطولة وكذلك أماكن بيع التذاكر واستخراج بطاقة المشجع "فان اي دي" يتم من خلال هذه الامكان اقديم شرح مفصل للمعالم السياحية في مصر من خلال بروشورات وشاشات عرض وامكانية حجز الرحلات وعرض بالصوت والصورة لمعالم القاهرة والجيزة والمحافظات المقامة بها البطولة.

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وأضاف "عجلان "أن العديد من شركات الاغذية والمشروبات وكذلك قطاع الاي تي مثل فيزا وغيرها مخصص لهم أماكن داخل الاستادات لتسويق منتجاتهم حتى ان العديد من الشركات توزع هدايا واطعمة من منتجاتها مجاناً للجمهور وهذه أفضل دعاية لهم.

وأوضح أن السياحة المصرية منتج هام وقوي ويحتاج الى التسويق أيضا ومن السهل جدا توفير مكان مخصص ومجهز بجهاز لاب توب وشاشات عرض وبروشورات ومتخصص لديه من المهارات التي تمكنه من تسويق مصر سياحيا سواء للضيوف أو المصريين نفسهم لتنشيط السياحة الوافدة والداخلية.

واقترح توزيع برشورات وسيديهات أو فلاشات وهدايا للمناطق السياحية المصرية وأيضا عروض خاصة جداً وبأسعار مخفضة لزيارتها والتمتع ببلدنا العظيمة مصر.