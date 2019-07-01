أخبار مصر | محافظ بورسعيد: سجلت في منظومة التأمين الصحي كمواطن بورسعيدي

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المواطنين ببورسعيد حملوني رسالة شكر لكافة القيادات السياسية لإنهاء منظومة التأمين الصحي.

وأشار المحافظ، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، إلى أن أهالينا يسجلون في أكثر من ٢٠ وحده صحية قائلا "أنا شخصيا سجلت قبل أن احضر إلي هذا المؤتمر ورأيت اعلي مستوي من الخدمة بدية من فرض الأمن إلي الطبيب".

وتابع الغضبان أن هذا المشروع مصري ١٠٠ % ونسعي لتقديم أفضل خدمه للمواطن البورسعيدي، واعتبر اليوم يوم تاريخي لتطبيق هذه المنظومة بهذه الخدمة المميزة.