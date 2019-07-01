أخبار مصر | الحكومة: الخزانة العامة ستتحمل الأعباء المالية نيابة عن الأسر غير القادرة بمنظومة التأمين الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: الخزانة العامة ستتحمل الأعباء المالية نيابة عن الأسر غير القادرة بمنظومة التأمين الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎قال وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل لم تكن لتتحقق إلا من خلال دفعة قوية من القيادة السياسية لتوفير كافة الموارد المالية، لافتا إلى أن مسئولية الحكومة هي تحقيق نظم صحية شاملة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر الحماية المالية والطبية للأسرة المصرية بالكامل.

‎وأوضح، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الأعباء المالية نيابة عن الأسر غير القادرة، لافته إلى اعتماد أسعار الخدمات التي ستقدم للمواطنين بجانب اعتماد المعايير التي سيتم من خلالها تحديد غير القادرين واعتماد إجراءات ونظم سفر المواطنين للعلاج في الخارج .