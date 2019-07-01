أخبار مصر | الحكومة: ٢٠ وحدة ومركزا و٧ مستشفيات دخلت اليوم خدمة منظومة التأمين الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: ٢٠ وحدة ومركزا و٧ مستشفيات دخلت اليوم خدمة منظومة التأمين الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن المواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل، سيتوجه لطبيب الأسرة في الواحدات، وإذا رأى ضرورة تحويل الحالة إلى المستشفى، سيقوم بذلك فورا، وستقدم كل هذه الخدمات مميكنة.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أننا سنبدأ تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد بـ٢٠ وحدة ومركزا و٧ مستشفيات، وأن التؤامة بين المستشفيات العامة والخاصة، تأتي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.