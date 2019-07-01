أخبار مصر | الصحة: العلاج سيكون بدون دعم لغير المشتركين في منظومة التأمين الصحي

قالت وزارة الصحة، إن الدولة ستكون مسئولة عن توفير الخدمة للأسر الفقيرة في منظومة التأمين الصحي الشامل لافتة إلى أن الأسر القادرة سيتم تحديد الاشتراكات بناء علي صافي الدخل، وأن كافة الوزارات تعاونت لخروج هذا المشروع بهذا الشكل الجيد بالاضافه إلي مؤسسات المجتمع المدني والتي شاركت في هذه المنظومة.

وقالت، إن اليوم بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى أن الخطوات التي تم اتخذها لتدشين هذا المشروع بدأت بقانون لإنشاء ثلاث هيئات لتعمل في هذه المنظومة بالإضافة إلي تأهل الأطباء للعمل بالمنظومة.

وتابعت أن كل المواطنين ببورسعيد مدعوين اليوم لتسجيل بياناتهم التسجيل من 1 يوليو إلي 1 سبتمبر، لافتة أنه لن يتم تحويل إلي أي مستشفي إلا عن طريق الوحدة الصحية وستتحمل الدولة تكاليف الرعاية، مشيرة إلى أن هذا اليوم حلم تحقق في وزراه الصحة وذلك الانجاز الفضل يعود فيه للقيادة السياسية الحكيمة.

وقالت إن بعد شهر سبتمبر سيتم البحث عن المشتركين في الخدمة من أهالي بورسعيد مؤكدة لن يكون هناك علاج علي نفقة دولة بعد أول سبتمبر مشيرة إن بعد هذا التاريخ سوف تدفع الأسرة الاشتراك بسعر التكلفة الحقيقية الغير مدعمة، وأن اي محافظه سيتم تدشين منظومة التامين الصحي الجديد بها سوف نعطي مهلة للمواطنين للتسجيل المدعم من الدولة وإذا تخطت المهلة سيدفع الموطن التكلفة كاملة بدون دعم مثل ما يحدث في اَي دولة .