أخبار مصر | عاجل.. "الصحة" تعلن موعد تسجيل أهالي بورسعيد في منظومة التأمين الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الصحة" تعلن موعد تسجيل أهالي بورسعيد في منظومة التأمين الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزيرة الصحة، مواطني بورسعيد؛ لفتح ملفات طب الأسرة؛ لبدء الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن التسجيل من اليوم حتى أول سبتمبر المقبل.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، بمجلس الوزراء، أنه وفقا لآليات ونشاط منظومة التأمين الصحي الشامل، فإن الشخص المنتفع بخدمات المنظومة الجديدة سيقوم بالتسجيل في الوحدات الصحية التي تستهدف استخدام البيانات في بناء واستكمال الخرائط الطبية والصحية لتحديد الاحتياجات والأولويات الصحية والعلاجية للمنتفعين حتى يتم توفيرها.