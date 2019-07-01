أخبار مصر | رئيس الوزراء: من حق المواطن أن يحصل على أعلى خدمة من العلاج

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصحة قطاع له أهمية كبيرة للمواطنين والحكومة لافتا أننا نتحدث عن تطوير شامل لقطاع الصحة من ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين والحوافز المقدمة للأطباء لقيام علي تطبيق منظومة التامين الصحي.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: حتى نضمن انتظام واستدامة هذه المنظومة يجب أن نعمل على ثلاثة محددات رئيسية الأول ما توفره الدولة من موارد أساسيه للإنفاق على هذا المشروع، مؤكدا انه من حق المواطن أن يحصل علي أعلى خدمة ولابد للمواطن أن يستمر في سداد الاشتراكات حتى نضمن استدامة الخدمة.

وأضاف مدبولي، أنه سيبدأ من اليوم التسجيل التجريبي في منظومة التأمين الصحي ببورسعيد وتمتد إلي شهر سبتمبر، لافتا إلى انه ستكون كاملة في شهر سبتمبر علي أن نتحرك بعد ذلك في باقي المحافظات، مختتما :ما يهمنا هو رضا المواطن المصري ونعمل علي تقديم أفضل خدمة تليق به.