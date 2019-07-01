أخبار مصر | مدبولي يعلن تدشين منظومة التأمين الصحي ببورسعيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد.

ودعا رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء، المواطنين ببورسعيد لفتح ملفات طب الأسرة، مشيرا إلى أن تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد.

وسيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي اليوم ويمتد لفترة شهرين وتنتهي في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.