أخبار مصر | رئيس الوزراء: انخفاض معدلات الفقر من ٦٠ إلى ٤٥%؜

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: انخفاض معدلات الفقر من ٦٠ إلى ٤٥%؜ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تراجع معدلات الفقر في بعض القرى من ٦٠٪؜ إلى ٤٥%، لافتا إلى أن هذه بعد طرح برنامج تكافل وكرامة، الذي عمل على تراجع معلات الفقر.

ونوه بأننا استطعنا أن نسطير على سلبية الإصلاح الاقتصادي ببرامج الحماية الاجتماعية.

وتابع "مدبولي"، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بالاهتمام بصحة المصريين، وسنبدأ في مبادرة الرئيس للاطئنان على صحة المرأة، وأننا بدأنا بمنظومة التأمين الصحي الجديد، والذي سيبدأ اليوم تطبيقه في بورسعيد، منظومة شديدة التعقيد وسيسجل كل معلومات عن كل مواطن فيما يخص صحته.

وأضاف "مدبولي" أن الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي، يبدأ من اليوم ويستمر لمدة شهرين حتى سبتمبر المقبل.