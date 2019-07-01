أخبار مصر | إغلاق باب الترشح لانتخابات الأطباء و21 مرشحا على مقعد النقيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق باب الترشح لانتخابات الأطباء و21 مرشحا على مقعد النقيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء، أمس، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة (النقابة العامة والنقابات الفرعية) ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة وهى 11يوم من تاريخ فتح باب الترشح فى 20 يونيو الماضي.

واستقبلت اللجنة على مدار هذه الأيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءا ً السادة المرشحين- بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية -

وبلغ عدد المرشحين على مقعد النقيب العام (21) مرشحا

وعلى مستوى النقابة العامة فوق السن تقدم (48) مرشحا

أما على مستوى النقابة العامة أقل من 15 سنة فقد تقدم (30) مرشحا

وعلى المستوى القطاعات الستة كانت أعداد المرشحين كالتالى:

- قطاع القاهرة أكثر من 15 سنة تقدم (16) مرشحا.

- قطاع شمال الصعيد أكثر من 15 سنة تقدم (12) مرشحا

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-قطاع جنوب الصعيد أقل من 15 سنة تقدم (4) مرشحين

- قطاع غرب الدلتا أقل من 15 سنة تقدم (4) مرشحين

- قطاع شرق الدلتا أقل من 15 سنة – تقدم (7) مرشحين

- قطاع وسط الدلتا أقل من 15 سنة تقدم (6) مرشحين

وتعد قوائم المرشحين هذه قوائم ليست نهائية حيث سيتم فتح باب الطعون على المرشحين فى الفترة من 10 إلى 14 يوليو، وسيتم إعلان نتيجة الطعون واسماء المرشحين بعد الطعون 24 يوليو.

وسيتم فتح باب التنازلات ابتدءًا من 25 إلى 29 يوليو، ويتم إعلان القائمة النهائية في 8 أغسطس.

جدير بالذكر أن العملية الانتخابية ستكون في الأسبوع الثاني من أكتوبر القادم (الجمعة 11 أكتوبر 2019).