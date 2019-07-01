أخبار مصر | أعضاء نقابة الإعلاميين الجدد يؤدون القسم المهني ويتسلمون بطاقات العضوية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء نقابة الإعلاميين الجدد يؤدون القسم المهني ويتسلمون بطاقات العضوية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين أنن مجلس النقابة يسعى دائمًا للتيسير على الإعلاميين؛ حيث نظمت النقابة احتفالًا لأداء القسم المهني، وتسليم بطاقات العضوية للإعلاميين الجدد بمقر الإذاعة والتليفزيون بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وأحمد كاحيلة رئيس القناة الخامسة، ونائبه الإعلامي أحمد عبدالعزيز، ومحمود هيكل مدير مركز النظم والمعلومات، وعلاء منير المسؤول المالي بالنقابة.

وأدار سكرتير عام النقابة حوارًا مفتوحًا للرد على استفسارات الأعضاء، وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية لتقديم خدمات للأعضاء.

كما أكد محجوب سعدة، أن لجنة القيد مستمرة في عقد الاجتماعات، وتلقي الاستمارات وسداد الرسوم من المتقدمين، لافتًا إلى أن اللجنة تتحرى الدقة بشكل جيد لتطبيق شروط القيد التي لا استثناء لأي أحد فيها، أيًا كانت هويته.