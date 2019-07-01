أخبار مصر | رئيس الوزراء: إعلان مصر خالية من العشوائيات نهاية ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: إعلان مصر خالية من العشوائيات نهاية ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، لافتا إلى أن ما نحن به الآن هو حصاد لهذه الثورة المجيدة وارتفاع المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصاد يجب أن يأتي مع برنامج حماية اجتماعية لتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين من المأكل والمشرب والعلاج.

وأضاف أن إي إصلاح اقتصادي لابد وان يكون له تداعيات، وبالتالى فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري رافقه برامج للرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى استمرار الحكومة بقوة فى منظومة التموين واستهداف الفئات الأكثر فقرا، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن مصر خالية من العشوائيات مع نهاية ٢٠١٩.