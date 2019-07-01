أخبار مصر | "العلميين": ترخيص مزاولة المهنة لـ145 عضوا بالنقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العلميين": ترخيص مزاولة المهنة لـ145 عضوا بالنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت وزارة الصحة على ترخيص مزاولة المهنة لـ145 عضوا بنقابة العلميين، للحصول على دفعة جديدة من أعضاء نقابة العلميين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

وهنأ الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، في بيان "أجمل التهاني وأطيب التمنيات لهم بالتوفيق، شاكرا كل من يساهم في حصول العلميين على حقوقهم".

وننشر كشفا بأسماء الحاصلين على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية: