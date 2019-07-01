مصر | ضبط 3 أطنان جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام صاحب مصنع لإنتاج منتجات الألبان بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام.. بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان "جبن موزريلا مبشور" من مرتجعات المحلات والسوبر ماركت مجهولة المصدر "منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام"، وإعادة إستخدامها فى التصنيع مرة أخرى وتدوين تواريخ صلاحية وهمية وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء تجارية وهمية وطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات وإستهداف المصنع المُشار إليه، أمكن ضبط صاحب المصنع، وعُثر على كمية قدرها (2 طن و856 كيلو جرام من الجبن مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).