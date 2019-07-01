مصر | "الداخلية" تكثف جهودها لضبط الخارجين عن القانون

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قامت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 173 قطعة سلاح نارى بحوزة 158 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

(14) بندقية آلية.

(36) بندقية خرطوش.

(14) طبنجة.

(109) فرد محلى.

(190) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(193) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (61353) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(234) حكم جناية.

(17234) حكم حبس جزئى.

(3156) حكم حبس مستأنف.

(32263) حكم غرامة.

(8466حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (149) قضية مخدرات بحوزة (158) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (19،300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (9،300 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،224 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الفودو وزنت (115 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (75 جرام).

عدد (2293) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (43) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (5) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (194) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (دراجة نارية).

فى مجال فحص السائقين: فحص (104) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (22282) مخالفة مرورية متنوعة، (762) مخالفة مرافق متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (24) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.