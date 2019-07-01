مصر | سقوط مهندس لتزويره شهادات الدورات التدريبية بالموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مهندس لتزويره شهادات الدورات التدريبية بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط مهندس بإحدى شركات الإنشاءات لقيامه بتزوير شهادات الدورات التدريبية في مجال "سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق" لترويجها على خريجي كليات الهندسة "حديثي التخرج" مقابل مبالغ مالية.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد الأشخاص على محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكي، وطلب تقليد أكلاشيه منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية بدون تكليف من الجهات المختصة.



وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه (مهندس بإحدى شركات الإنشاءات - مقيم بالجيزة)، وعثر بحوزته على (خاتم لإحدى النقابات "مقلد" – 9 شهادات لدورات تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - 9 شهادات لدورات تدريبية منسوب صدورها لإحدى جمعيات السلامة والصحة المهنية مدون عليها أسماء مختلفة - 7 كارنيهات مدون عليها باللغة الأجنبية تفيد الحصول على دورات تدريبية فى السلامة والصحة المهنية بأسماء أشخاص مختلفة "جميعها مزورة").