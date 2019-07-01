مصر | إحباط محاولة اختطاف نجل صاحب شركة للحصول على فدية

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أربعة أشخاص (مدرب بصالة ألعاب رياضية - سائق - موظف - عامل) مقيمين بالجيزة، حال إستقلالهم سيارتين قيادة الثانى والثالث مُثبت على لوحات إحداهما ملصق يحمل أرقام وهمية، حيث يعملان عليها كسائقين بإحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتـف المحمولـة، وبحوزتهــم (2 فرد خرطـوش - 5 طلقـات مـن ذات العيـار - 2 طبنجة صوت - 2 ملصق مدون عليهما أرقام لوحات (هـ ف أ 147) - 2 "أفيز" بلاستيك).



وبمناقشتهم أقر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمل زوجته (ربة منزل، مقيمة بالقليوبية) طرف أحد الأشخاص (صاحب شركة للسياحة بدائرة قسم شرطة الساحل، مقيم بالقليوبية)، وعلمها بثرائه خططا لإختطاف أحد نجليه، ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، فإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه وقاموا باصطناع ملصقات اللوحات المعدنية المضبوطة بحوزتهم لدى (صاحب محل إكسسوارات سيارات بالجيزة)، وقيامهم بالتوجه لمنطقة سكن المذكور والشروع فى خطف نجله (طالب بإحدى الكليات) إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مخططه، فحضرا مرة أخرى لمحل الضبط صحبة باقى المتهمين تمهيدًا لخطف الإبن الآخر (طالب بإحدى الكليات).. وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا بما جاء بأقوال المتهم الأول.



بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط زوجة المتهم الأول، وبمواجهتها أيدت بما جاء بأقوال المتهم الأول.

كما تم إستهداف صاحب محل إكسسوارات السيارات المذكور، وبحوزته المضبوطات (3ملصقات للوحات سيارات - جهاز كمبيوتر - طابعة – سكانر)، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال الأول وأضاف بقيامه بإصطناع اللوحات المعدنية مقابل مبالغ مالية.



وباستدعاء صاحب شركة السياحة المذكور، قرر بسابقة الشروع فى إختطاف نجله بمنطقة سكنه.. وإتهمهم بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.