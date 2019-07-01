مصر | ضبط شخصين بتأشيرات مزورة بهدف الحصول على فرصة عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بتأشيرات مزورة بهدف الحصول على فرصة عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى بسفارة إحدى الدول العربية بالجيزة بتقدم شخصين بتأشيرتى دخول بأسمائهما لتوثيقها يشتبه فى كونهما "مزورتين".

وبالانتقال لمقر السفارة تم التقابل مع المشتبه بهما (عامل، وآخر حاصل على دبلوم صناعى.. مقيمان بمحافظة الغربية)، وتبين تقدمهما لمسئولى السفارة بتأشيرتى دخول إلكترونية بأسمائهما لتوثيقها، تفيد حصولهما على عقدى عمل بإحدى الشركات بالخارج "خلافًا للحقيقة".

وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على التأشيرتين المضبوطتين من صورة مماثلة على شبكة الإنترنت وتقدما بها للسفارة لتوثيقها بغرض الحصول على فرصة عمل.

وبفحص التأشيرتين المضبوطتين فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين إنهما مزورتين بإستخدام طابعة كمبيوتر.

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين حال تقدمهما لإحدى السفارات بتأشيرات سابقة "مزورة" بغرض الحصول على فرصة عمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.