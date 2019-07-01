مصر | خلال ٢٤ ساعة.. ضبط ٤٣٢٩ مخالفة مرورية و٢٨ حالة تحت تأثير المخدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ٢٤ ساعة.. ضبط ٤٣٢٩ مخالفة مرورية و٢٨ حالة تحت تأثير المخدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط الآتى:-



فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4329) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1777) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.