مصر | ضبط 34 شخصا لتنقيبهم عن معدن الذهب بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 34 شخصا لتنقيبهم عن معدن الذهب بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط 34 شخصا (من بينهم 23 شخص يحملون جنسية إحدى الدول العربية). ضبط (8 أجولة بداخلهم أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب - 2 جركن بنزين - 4زجاجات بداخلهم سائل الزئبق - كيس بلاستيك بداخله كمية من خام الذهب مختلط بالزئبق تزن حوالى 25 جرام - 24 برميل بداخلهم مادة السيانيد - 2 جركن بداخلهما مادة كيماوية - 10 أجولة فحم - مبالغ مالية) وكذا ضبط (سيارة ربع نقل - الأدوات المستخدمة "5 هيلتى - 2 ميزان حساس"). بمواجهة المضبوطين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الذهب وذلك على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى بأسوان والجهات المعينة بالوزارة بإستهداف مناطق (وادى عبادى- العدوة - الخريطة) بدائرة مركزى شرطة (إدفو - نصر النوبة) بأسوان، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابة الآتية:

Advertisements