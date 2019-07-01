شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: اعلان انتهاء العشوائيات الخطرة بالكامل نهاية ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كل اعمال الفترة السابقة هو حصاد ثورة يونيو التي صححت المسار خاصة ان مصر حققت نمو في تجربة يذكرها العالم، وبالتالي بجانب الاصلاح الاقتصادي هناك اصلاح اجتماعي، وتوفير الغذاء والخدمات الصحية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء وبحضور وزراء الإنتاج الحربي والصحة والمالية والاتصالات وممثل عن الهيئة الهندسية ومحافظ بورسعيد لإطلاق التامين الصحي الشامل بيورسعيد، إن منظومة الخبز الجديدة لا تستهدف تقليص الدعم وانما توصيل الدعم لمستحقيه.

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وتابع: مع نهاية ٢٠١٩ نستطيع ان نعلن ان الحكومة انهت الاماكن الخطرة بالكامل، مشيرا إلى أن برنامج تكافل وكرامة واجه العديد من اوجه الفقر وخاصة في الصعيد خاصة بعد موجات التضخم التي أعقبت تعويم الجنية، كما أن نسب الفقر كما كان يقال انها ٦٠% لكنها نزلت إلى ٤٥%.

وأشار إلى أن الرئيس كلف باهتمام لتوفير الصحة السليمة للمواطنين ومنها برامج فيروس سي ومواجهته وكذلك حتى ما سيبدأ الان وهو مواجهة سرطان الثدي.

وأكد مدبولي أن أي مواطن يحتاج العلاج لن يذهب داخل منظومة التأمين الصحي الشامل إلى المستشفيات بشكل عشوائي، ولكن سيكون لكل منطقة وحدة صحية وسيكون لك اسرة ملف وطبيب متابع لها.

واوضح انه مع التحول الرقمي ستكون هناك قدرة على أداء المواطن للخدمات الحكومية من منزله وعبر الوسائل التكنولوجية.