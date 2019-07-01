شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة السادات: تطوير شارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم في الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه جار العمل على رفع كفاءة وتطوير شارع أبو بكر الصديق بمدينة السادات بطول 7 كم في الاتجاهين وبعرض 10 أمتار لكل اتجاه.

وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، أنه تشمل أعمال التطوير، تنفيذ أعمال رصف الشارع بطبقة الأسفلت، وتنفيذ أعمال الأرصفة بالخرسانة المطبوعة بأشكال ديكورية، وكذا أعمال البردورات والإنترلوك بداية من طريق البراميتر وحتى مول السلام بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من الطبقة الرابطة للأسفلت بعدة أماكن مختلفة بتلك المسافة، بداية من مول دار مصر، وحتى المنطقة السكنية الرابعة بالمدينة.