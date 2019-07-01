شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يستجيب لـ1613 شكوى عبر الخط الساخن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن جهاز المدينة استجابة الجهاز لـ1613 شكوى متنوعة، تم تلقيها عبر الخط الساخن 15100، والمخصص لتلقي الشكاوى بالمدن الجديدة، وذلك اعتباراً من شهر مارس 2019 حتى تاريخه.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية: إنه «تم حل جميع الشكاوى التي وردت إلى جهاز مدينة الشروق، حيث تم فحص عدد 1015 شكوى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و 288 شكوى خاصة بالكهرباء، و121 شكوى بقطاع التنمية والبيئة، و109 شكاوى خاصة بالزراعة، و55 شكوى بقطاع الطرق، و25 شكوى خاصة بأعمال التليفونات».

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على التواصل المستمر مع السكان، مضيفاً أنه تم تشكيل فريق عمل لحل جميع الشكاوى الواردة لكل إدارة من إدارات جهاز المدينة.