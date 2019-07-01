شكرا لقرائتكم خبر عن «أوركيديا للصناعات الدوائية» تكشف على عيون 2204 مواطنين بـ4 محافظات خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت شركة أوركيديا للصناعات الدوائية ضمن جهودها لمحاربة العمي، بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، في توقيع الكشف وفحص عيون 2204 مواطنين في 4 محافظات تشمل نطاقات الجمهورية المختلفة، وتحويل 582 حالة لعمل نظارات طبية، خلال شهر يونيو من خلال قوافلها التي نظمتها في شمال مصر بمحافظة البحيرة واقصي جنوب مصر بأسوان وفي محافظة الدقهلية بالوجهة البحري والفيوم شمال الصعيد، ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء.

وأكدت في بيان لها الإثنين، أن القوافل التي تجوب كل المحافظات والقرى والنجوع، وتشمل الوجة البحري والقبلي، تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المختلفة .

ووصل عدد الحالات التي تم فحصها في البحيرة إلى 500 حالة، وتشخيص 61 حالة تحتاج إلى عمليات مختلفة، وصرف دواء لـ155 حالة، وتحويل 167 حالة لعمل نظارات طبية.

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وفي أسوان تم فحص 560 حالة، وتشخيص 85 حالة تحتاج إلى عمليات، وصرف أدوية لـ185 حالة، وتحويل 122 حالة لعمل نظارات طبية.

وفي المنصورة، فحصت قوافل «عنيك في عنينا» 640 حالة، وتشخيص 99 حالة في حاجة لإجراء عمليات مختلفة، وصرف أدوية لـ210 حالة، ووتحويل 175 حالة لعمل نظارات طبية.

وفي قرية دار السلام بالفيوم، فحصت القافلة 504 حالة، وتشخيص 57 حالة تحتاج إلى عمليات مختلفة، وصرف أدوية لـ185 حالة، وتحويل 118 حالة لعمل نظارات طبية.

وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة «عنيك في عنينا»، ورئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية، إن قوافل المبادرة تنطلق أسبوعيا بالمحافظات للكشف عن أمراض العيون، وتتنوع اما بين قوافل للكشف وقوافل توزيع النظارات الطبية للحالات التي تم الكشف عليها مسبقاً، وأيضا قوافل لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك من غير القادرين بالمجان بعد التأكد من استحقاقها.

وأكد أن شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، أنها تتكفل بالكشف وتوزيع العلاج، وإجراء العمليات الجراحية للحالات بالمجان إذا استدعت الحالة، بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير».

وأوضح أن العمليات تشمل إزالة مياه بيضاء، وحول، وظفرة، مؤكدا أن العمليات يتم إجراؤها بأكبر مستشفيات العيون بالمحافظات، وعلى مستوى عال من الدقة والكفاءة، وأن المبادرة مستمرة في إجراء العمليات الجراحية.