شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومات مجلس الوزراء» يشكر «التنمية المحلية» على التعاون في توفير البيانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت وزارة التنمية المحلية خطاب شكر وتقدير من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على الجهد المبذول من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة وحسن التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وإمداده بالبيانات والمعلومات والإجراءات المتخذه حيال مختلف الموضوعات التنموية والأحداث العامة التي تتم بالمحافظات.
وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة، الإثنين، إن هناك تعاونا دائما مع مركز معلومات مركز الوزراء، وكان تلك آخر الموضوعات توفير البيانات والمعلومات من المحافظات حول سبل مكافحة الجراد الصحراوى وبما أدى إلى تكامل المعلومات التي أدت إلى الضاء على تلك الظاهرة في حينه.
وتمنى المركز مزيد من استمرار التعاون بما يخدم ويدعم كافة المجالات التنموية بالمحافظات.
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