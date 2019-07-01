شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «أسيوط الجديدة» يشكل لجنة لمتابعة المشروعات وتفعيل الضبطية القضائية للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، تشكيل لجنة لمتابعة محاور التنمية والتطوير، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث تم تفقد الوحدات السكنية، والخدمات المنفذة بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة التوسعات جنوب شرق المدينة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها وبها العديد من الخدمات (تعليمي – ثقافي- رياضي – صحي – ترفيهي – تجاري – ديني).

وقال رئيس الجهاز: تم تشكيل اللجنة من كل من المهندسة جيهان عمار، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد عبدالوهاب، معاون رئيس الجهاز، وبمشاركة المهندس محمد الشيخ، المستشار المالي بإدارة التفتيش والمراجعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم وضع عوامل الجذب المناسبة من أجل شغل المواطنين للوحدات السكنية المدعومة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين طبقاً للقانون رقم 93 لسنة 2018، بشأن إجراءات التصرف بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تأكيد تفعيل إجراءات الضبطية القضائية، وذلك بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي لجهاز المدينة، لردع المخالفين بالتصرف بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لوحدات الإسكان الاجتماعي، واستكمالاً للزيارات الميدانية تم عمل حملة تفتيش مسائية على الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقه 42 عمارة بالمدينة، وتم إعداد محاضر للمخالفين تمهيداً لإزالة المخالفات وعودة الشيء إلى أصله.