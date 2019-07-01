شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الحج تبدأ أعمالها بحل أزمة أتوبيسات البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن غرفة عمليات الحج بدأت أعمالها في متابعة إجراءات تنفيذ برامج الحج السياحي، مشيرا إلى أن مهمة غرفة العمليات هي إزالة أي عقبات تواجه الشركات وحلها بشكل سريع، وواضح أن أعمال غرفة العمليات مستمرة حتى نهاية موسم الحج.

وأوضح أن البنك المركزي وافق على تحويل ٩٠٪ من قيمة رحلة الحج بدون التذكرة بالريال السعودي لحساب الشركات رأس التضامن التي تقوم بسداد قيمة الخدمات التي توحة لضيوف الرحمن خلال أداء المناسك الشركات السعودية.

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وأضاف في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، أن الموسم الجاري لم تعد هناك أي مشاكل تواجه حجز أتوبيسات برامج الحج وذلك نتيجة لدخول مستثمرين جدد في النقل السياحي، بالرغم من زيادة الطلب على الأتوبيسات بسبب ارتفاع حجم السياحة الخارجية إلا أن هناك سهولة في الحصول على خدمات النقل لبرامج الحج البري، والذي تنطلق أولي رحلاته يوم ٢٣ ذو القعدة، كما لفت إلى أن سعر إيجار الأتوبيس انخفض من ٢٠٠ ألف جنية إلى ١٥٠ ألف جنية.

كما أكد نائب رئيس الغرفة أن الشركات التي لديها سكن معتمد ومصنف، انتهت من إجراءات المعاينة الخاصة بها، فيما كشف عن أنه من المنتظر صدور قرار تشكيل البعثات خلال الساعات المقبلة.

وتابع «السيسي» أن أكثر من ٢٠٪ من ضيوف الرحمن انتهي من إجراء البصمة الحيوية مع شركة تساهيل، وأنه لا توجد أدني مشكلة في الحصول على البصمة حيث أن عدد ضيوف الرحمن في برامج الحج السياحي لا يتجاوز ٣٦ ألف تأشيرة.

كما أكد نائب رئيس الغرفة، أنه لا توجد أي مشاكل فيما يتعلق بحجز تذاكر طيران ضيوف الرحمن، وأن الحجز التذاكر يتم بشكل مركزي دون وجود وسطاء، وبالتالي لا توجد مخاوف على خلفية أزمة حجز تذاكر الطيران التي حدثت مؤخرا مع العاملين بالكويت.