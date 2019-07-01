شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في 9 محافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت،الاثنين، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، تحت شعار «الست المصرية هي صحة مصر»، في 9 محافظات هي: (جنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط)، وهي نفس المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى لمبادرة «100 مليون صحة».

وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص 27 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ18 عاما خلال المراحل الثلاث للمبادرة، وتستغرق مدة الكشف 15 دقيقة يسبقها محاضرة توعية لمدة نص ساعة عن طريقة الكشف والفحص المنزلي وأسلوب الحياة الصحي والصحة الإنجابية والتشديد على أهمية الفحص الدوري للسيدة، مع اجراء بعض الفحوصات الطبية وتحليل السكر والضغط وقياس الوزن، وفي النهاية المرور على طبيبة متخصصة لتوقيع الكشف الطبي.

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وقال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة «100 مليون صحة»، إن مبادرة صحة المرأة سوف تنطلق أولا في 9 محافظات من خلال الفحص في 1200 مركز موزعة جغرافيا في المحافظات التسع بما يتيح وصول جميع المواطنين بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن كل المطلوب من السيدة الراغبة في الفحص هو بطاقة الرقم القومي وأن يكون عمرها فوق 18 عاما.

وأضاف الشيشيني، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أي سيدة يشتبه في إصابتها بعد الكشف الأولى، يتم تحويلها لمراكز التقييم والعلاج، وعددها 12 مركزا تخضع فيه لكشف متقدم وتحديد سبل العلاج المناسب، مع التأكيد على أن العلاج سيكون مجانا وعلى نفقة الدولة.

وشدد على استعداد كافة أجهزة الوزارة لتنفيذ الحملة بدقة وعناية لضمان نجاحها وخروجها الشكل الأمثل على غرار حملة 100 مليون صحة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بتدريب الرائدات الريفيات والمُثقفات الصحيات على توعية السيدات بالمنازل في القرى والنجوع على أهمية الكشف والفحص الدوري على الثدي.

ونوه نائب مدير حملة «100 مليون صحة» أن الوزارة خصصت الخط الساخن رقم 15335 للاستفسار والتعامل مع أي سؤال يخص الحملة، بالإضافة إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للحملة والاطلاع على كافة المعلومات، كما شدد على وضع الوزارة خطة بديلة في حالة وجود تكدس أو زحام أم نقاط ومراكز الفحص التي تبدأ عملها من التاسعة صباحا وحتى الـ 3 عصرا.