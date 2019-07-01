صور.. فصل التيار الكهربى و الغاز عن العقارات المجاورة للمنزل المنهار فى إمبابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت شركة الكهرباء بمنطقة إمبابة، التيار الكهربى لحين رفع ركام العقار المنهار، لمنع وقوع اى مصابين اثناء عمليات البحث،فيما تم فصل الغاز الطبيعى عن المنطقة بالكامل لمنع اندلاع حريق بالعقارات المجاورة، فيما يكثف رجال الحماية المدنية بالجيزة، من جهودهم للبحث عن السيدة المفقودة اسفل ركام العقار المنهار.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بانهيار عقار فى منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، وبصحبته رجال الانقاذ البرى الى المكان للبحث عن اى مفقودين.
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