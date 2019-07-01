شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بورسعيد تدعو 920 ألف مواطن للتسجيل بالوحدات للحصول على خدمات التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد 920 ألف مواطن بالمحافظة للتسجيل بالوحدات الصحية للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة على أن يتم فتح ملفات طبية لهم ومتابعتهم من جانب طبيب الأسرة الذى يتولى مسألة تقصى التأريخ المرضى لكل حالة على حدة .

وتتم عملية تسجيل المواطنين وفقا للموقع الجعرافى لكل شخص على حدة داخل المحافظة بمعنى أن المواطن يستطيع التسجيل بالوحدة التابع لها محل سكنه وبالتالى سيتم تحرير ملف صحى متكامل يضم بياناته الصحية المختلفة والأمراض والمشاكل الصحية التى يعانى منها.

وتكون عملية التسجيل الطبى مجانا وبدون أى رسوم داخل 20 وحدة صحية تم توفير كافة الأجهزة الطبية الكاملة والمتطلبات الدوائية بها للجمهور.

ولا يمكن للمواطن الحصول على الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة أو غيرها إلا إذا تم التسجيل داخل الوحدة الصحية على أن يتم احالة الحالات المرضية التى تتطلب مستوى رعاية أعلى للمستشفيات التخصصية والعامة والتى يصل عددها 11 مستشفى بالمحافظة.