شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات تشرح آليات الحصول على الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر إطلاق التشغيل التجريبى لها من بورسعيد اليوم الإثنين تمثل تغطية طبية شاملة لجميع المواطنين من كل الأمراض بدون حد أقصى فى العلاج ، كما تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

”الخليج 365” يستعرض الخطوات التى يتم من خلالها التسجيل للمنتفعين للحصول على الخدمة الطبية فى المستشفيات التى تشملها المنظومة.

1- أن يتأكد المواطن من وجود الأوراق الشخصة والثبوتية مثل بطاقة الرقم القومى.

2- الذهاب إلى الوحدة الصحية أو المركز الطبى التابع لها فى محل سكنة.

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3- التقدم إلى إدارة الوحدة أو المركز الطبى لفتح ملف صحى وطبى بالمجان .

4- زيارة طبيب الأسرة بالوحدة الصحية لتسجيل البيانات والتأكيد على صحتها.

5- عمل الفحص الطبى الشامل بالمجان للتعرف على التاريخ المرضى للمتقدم للتسجيل .

6- يتم إحالة المريض إلى مستوى أعلى من الرعاية حال ثبوت إصابتة بأى أمراض لا تتوفر إمكانات علاجها بالوحدة الصحية.

7- سيتم صرف الأدوية والعلاج بالكامل من صيدليات الوحدات والمستشفيات بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة ومع سداد 10 % إذا كان الشخص قادر ومسدد للإشتراكات.