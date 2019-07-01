7 خطوات تشرح آليات الحصول على الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر إطلاق التشغيل التجريبى لها من بورسعيد اليوم الإثنين تمثل تغطية طبية شاملة لجميع المواطنين من كل الأمراض بدون حد أقصى فى العلاج ، كما تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.
”الخليج 365” يستعرض الخطوات التى يتم من خلالها التسجيل للمنتفعين للحصول على الخدمة الطبية فى المستشفيات التى تشملها المنظومة.
1- أن يتأكد المواطن من وجود الأوراق الشخصة والثبوتية مثل بطاقة الرقم القومى.
2- الذهاب إلى الوحدة الصحية أو المركز الطبى التابع لها فى محل سكنة.
3- التقدم إلى إدارة الوحدة أو المركز الطبى لفتح ملف صحى وطبى بالمجان .
4- زيارة طبيب الأسرة بالوحدة الصحية لتسجيل البيانات والتأكيد على صحتها.
5- عمل الفحص الطبى الشامل بالمجان للتعرف على التاريخ المرضى للمتقدم للتسجيل .
6- يتم إحالة المريض إلى مستوى أعلى من الرعاية حال ثبوت إصابتة بأى أمراض لا تتوفر إمكانات علاجها بالوحدة الصحية.
7- سيتم صرف الأدوية والعلاج بالكامل من صيدليات الوحدات والمستشفيات بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة ومع سداد 10 % إذا كان الشخص قادر ومسدد للإشتراكات.
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