شكرا لقرائتكم خبر عن منحة كاملة من يونى كاف UNICAF للحصول على درجة الماجستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن يوني كاف، الرائدة في التعليم الإلكتروني، عن مسابقة في كتابة المقال، متاحة للطلاب في السنة النهائية بالجامعات أو حاملى شهادات البكالوريوس، على أن لا يتجاوز عمر المتقدم ٣٥ عاما.

وتقدم يوني كاف للفائز منحة كاملة للحصول على درجة الماجستر عبر شبكة الانترنت مع جامعة يوني كاف بالإضافة إلى لاب توب مجانا! وسوف يحصل الفائزون الأربعة التاليون على أجهزة تابليت وجوائز مادية تقدر بـــ ٥٠٠ دولار أمريكي و٣٠٠ دولار أمريكي و٢٠٠ دولار أمريكي و١٠٠ دولار أمريكي على التوالي.

ويمكن المشاركة في المسابقة عن طريق كتابة مقال لم ينشر بعد يجيب على السؤال التالي وهو : "ما مدى أهمية تلقي الدراسات العليا عبر شبكة الانترنت في المساعدة على تنمية الدولة وتقدمها ؟"، على أن لا تتجاوز الإجابة صفحتين قياس (ايه 4) بحجم خط 12 و مسافة 1.5 بين السطور.

ويجب كتابة المقال باللغة الانجليزية، وإرساله على البريد الإلكتروني " [email protected]”

وذلك قبل الموعد النهائي للمشاركة فى المسابقة وهو الأول من أغسطس 2019.

وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في وسائل الإعلام، كما سوف يتم دعوتهم لحضور مراسم احتفال لتسليم جوائزهم.

ويمكنك الاطلاع على قواعد وتفاصيل المسابقة على الصفحة الرسمية لموقع اليوني كاف على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

لمزيد من المعلومات، يمكنك أن تبعث رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني " [email protected]"

أو الاتصال على رقم 33379475

وتهدف يوني كاف لتعزيز فرص الحصول على تعليم عال على مستوى دولي، من خلال تقديم منح سخية لخريجي المدارس الثانوية و الجامعات، تمكنهم من الحصول على مؤهلات أكاديمية عالية بطريقة سلسلة ، وتكلفة معقولة. وتغطي منح يوني كاف جزءا كبيرا من مصاريف التعليم، و يتم سداد باقي المبلغ على أقساط شهرية ميسرة.

وتتوفر مجموعة كبيرة من درجات البكالوريوس والماجستر والدكتوراة التي تقدمها جامعات شريكة بارزة في المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، حيث يمكنك الدراسة عبر شبكة الإنترنت نظيرجزء ضئيل من التكلفة وتتخرج من الجامعة حاصلا على شهادة من جامعة بريطانية أو أوروبية أو أمريكية، مما يزيد من فرصك في الحصول على وظيفة جيدة أو ترقية.

وتقدم يوني كاف للطلاب جميع المواد الدراسية عبر منصة رقمية متقدمة يطلق عليها " Unicaf Virtual Learning Environment" تربط بين الطلاب والمعلمين وزملائهم الطلاب في 156 دولة حول العالم.

وتتميز هذه المنصة بسهولة تصفحها، كما تقدم كل ما يحتاجه الطالب من التسجيل إلى التخرج وتشمل: إمكانية الوصول للمواد الدراسية على مدار الساعة بالإضافة إلى أساليب تعليم حديثة ( مثل مقاطع الفيديو والامتحانات السريعة والمقالات التلخيصية والنصوص الصوتية الخ) ، والتواصل الدوري مع المعلمين والطلاب والمكتبات الإلكترونية، التي تقدم الكثير من الكتب.

و من خلال هذه المنصة يمكن لطلاب يوني كاف في الدول المختلفة العمل معا لاتمام مشاريعهم الدراسية، مما يتيح لهم التعرف على ثقافات مختلفة. وعندما يتخرجون، تكون لديهم شبكة دولية من العلاقات، التي يمكن أن تكون مفيدة لمسيرتهم العملية.

وتتيح الدراسة عبر يوني كاف للطلاب الحفاظ على وظائفهم ومرتباتهم ورعاية أسرهم طوال دراستهم، حيث يتعلمون في وقت فراغهم و بالوتيرة التي يفضلونها. ويقدم نظام الوحدات النمطية دراسة متعمقة لكل موضوع على حدة، ويوفر للطلاب فرصة التحرر بعض الوقت من دراستهم للتعامل مع الأمور الوظيفية أو العائلية الملحة .

Advertisements

وتتواجد يوني كاف فعليا في 11 دولة حاليا، كما أنها تتوسع بصورة سريعة. وتعمل مراكز التعليم والدعم التابعة لها في مصر، ونيجيريا ،وكينيا ، وغانا، والصومال، والمغرب. وتعد جامعة يوني كاف جامعة إفريقية متعددة المواقع، لديها نظرة مستقبلية عالمية، وتمتلك حرما جامعيا متطورا في كل من مدينة ليلونجوي عاصمة مالاوي ، و لوساكا عاصمة زامبيا. كما يجرى حاليا بناء حرم جامعي جديد في كل من رواندا وزيمبابوي وأوغندا.

وتوفريوني كاف يد المساعدة للمجتمعات التي تخدمها بطرق مختلفة؛ ففي مصر، كما هو الحال فى كل الدول الأخرى التي تتواجد فيها يوني كاف، يتم تشجيع الطلاب والقائمين على العمل على تنفيذ برنامج غني ومتنوع للمسؤولية الاجتماعية المشتركة، يشمل زيارات وتبرعات للمؤسسات الخيرية، وفعاليات رياضية بالإضافة إلى أنشطة تساعد البيئة، وفعاليات اجتماعية، وورش عمل مجانية لتنمية المسيرة المهنية وأنشطة أخرى.

وفيما يلي بعض من خريجي يوني كاف في مصر يتحدثون عن تجربتهم مع يوني كاف:

وتقول هبة محارب – الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماريماونت كاليفورنيا

" بالنسبة لي، كان البرنامج مفيدا للغاية لأنني تمكنت من الدراسة حسب وقتي. فأنا لدي وظيفتي وأسرتي التي أرعاها، لذلك فإنه بالنسبة لي، كان توفر مناهج يمكن دراستها على شبكة الإنترنت وقتما أردت أمرا جيدا حقا ومفيدا للغاية. حصولي على المنحة كان بمثابة دفعة كبيرة لي للدراسة للحصول على درجة الماجستر. أعتقد أنه لولا المنحة، لم أكن لاتخذ هذه الخطوة بهذه السهولة".

يقول محمد حسن رفعت طه محمد – الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث ويلز ( وهو مدير في شركة مرموقة)

"أهم ما تقدمه يوني كاف هو المنح السخية والفرصة للدراسة عبر شبكة الانترنت. ظروف عملي لم تتح لي الدراسة في حرم جامعي، لذلك اخترت الدراسة عبر شبكة الانترنت. المنحة قللت من تكلفة المصاريف، مما جعل دراستي مناسبة ماديا بالنسبة لي. الدراسة عززت وعملت على توسيع تفكيري الاستراتيجي وتخطيطي ومعرفتي المهنية بوجه عام ، مما مكنني من اتخاذ قرارات أفضل وأن أكون أكثر إنتاجا وفعالية في عملي. لقد رشحت يوني كاف للكثير من الأشخاص، الكثير منهم سجلوا بالفعل للدراسة".

ويقول أحمد إبراهيم متولي- الحاصل على ماجستر إدارة أعمال من جامعة ساوث ويلز(وهو يعمل كمهندس في شركة بناء رائدة )

"الدراسة من أجل الحصول على درجة الماجستر في إدارة الأعمال ليست بالأمر السهل، خاصة إذا كانت لديك وظيفة تحتاج إلى جهد ومسيرة مهنية طويلة وراءك، ولكن العاملين في يوني كاف والمعلمين كانوا داعمين بصورة كبيرة. ومزايا الدراسة عبر الانترنت هى أن الوقت لا يقيدك، فانت لست مطالبا بحضور محاضرات في أوقات معينة في مكان معين. أنا فخور حقيقة إنني حصلت الآن على درجة الماجستر من جامعة بريطانية. وأوصى بالانضمام ليوني كاف للذين يعملون ويريدون استكمال دراستهم للحصول على درجة أكاديمية أعلى. إنها فكرة رائعة لمستقبل التعليم في إفريقيا وبقية أنحاء العالم".

ويعد خريجونا مثالا حيا على أنه مع يوني كاف يمكنك أن تبني مسيرتك المهنية وحياتك التي تحلم بها، يمكن أن تصبح عامل التغيير لنفسك ولبلدك ولإفريقا.

مع يوني كاف، أنت تستطيع. تقدم للحصول على منحة الآن.











