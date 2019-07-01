شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تطوير قسم الغسيل الكلوى بمستشفى البدرشين المركزى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية انتهت من أعمال تطوير وتوسعة قسم الغسيل الكلوى بمستشفى البدرشين المركزى، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى بمركز ومدينة البدرشين والمناطق المجاورة.
وأضافت مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن هناك عدد من المستشفيات بالمحافظة شهدت أعمال تطوير، مؤخرا، حيث سيتم رفع كفاءة مبنى مستشفى 6 أكتوبر المركزي الحالى وطرح إنشاء ملحق مبنى جديد لزيادة نسبة الإشغال ملحق به قسم طوارئ شامل كل التخصصات من حروق وسموم ورعاية مركزة.
وتابعت سرور: تم الانتهاء من أعمال تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين، حيث تم تركيب كشافات الإضاءة للقسم بالكامل و تركيب أسلاك جديدة للشبابيك بالقسم، وتركيب ألواح زجاجية للشبابيك، واستبدال المراتب القديمة بمراتب جديدة بالعناية المركزة والمتوسطة وغرف المرضى، و تركيب التكييفات بالعناية المركزة والمتوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تطوير قسم الغسيل الكلوى بمستشفى البدرشين المركزى فى الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.