شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحليل 4639 عينة مبيدات واردة من الجمارك لدراسة مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن المعمل المركزى للمبيدات قام بتحليل عدد 2560 عينة واردة من الجمارك وإجراء 417 دراسة بصمة للمبيدات خلال الموسم الحالى، مضيفا: أنه تم أيضا تحليل 1627 عينة مبيد لتقدير الشوائب بها، وتحليل 135 عينة بهدف إجراء دراسات السمية عليها.

وأوضح التقرير السنو ى لمركز البحوث الزراعية، الذى تم عرضه على وزارة الزراعة فى اجتماعها الاسبوعى مع اللجنة، أن معهد متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية قام بتقدير العناصر الثقيلة فى 850 عينة من المنتجات الزراعية وسحب 3078 عينة واردة من الجمارك، و606 عينات منتهية الصلاحية

وتابع تقرير البحوث الزراعية، أنه تم إصدار 1306 موافقة تراخيص اتجار مبيدات لمديريات الزراعة المختلفة، ضمن خطة وزارة الزراعة للحد من عمليات غش وتهريب المبيدات بين المحافظات أو داخلها، وتنفيذ 301 حملة رقابة على المبيدات بمصاحبة شرطة البيئة ومعاينة 33 مصنعا تمهيدا لإصدار الترخيص.