شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 4 مكتسبات لـ 30 يونيو يجب الحفاظ عليها أبرزها استرداد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أن مكتسبات ثورة 30 يونيو تقتضى الحفاظ عليها فى جميع المجالات.

وقالت الوزارة فى بيان لها إن أول الأولويات التى يجب الحفاظ عليها هى الخطاب الدينى من أن تختطفه الجماعات المتاجرة بالدِّين مرة أخرى، والحفاظ على المساجد وعدم السماح لأى حزب أو جماعة أو جمعية حتى بمجرد محاولة اختطافها مرة أخرى أو محاولة استخدامها لصالح تحقيق أغراضها.

وأضافت الوزارة، أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة من اختراق الجماعات المتطرفة، بل المسارعة فى تطهيرها من أى عناصر متطرفة تكون قد تسللت إليها، أو يثبت انتماؤها للجماعة المتطرفة أو حتى تعاطفها معها.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجب الوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية فى مواجهة جماعات الشر والضلال والإرهاب وأن نعمل معا وبقوة نسابق بها الزمن فى معركة البناء.

