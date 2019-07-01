شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تستعين بأوناش ولوادر لرفع ركام عقار منهار فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان رجال الحماية المدنية بالجيزة، بأوناش و لوادر من أجل البحث عن سيدة مفقودة اسفل ركام العقار رقم 2 المنهار فى حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، حيث يتم رفع الأنقاض وتسيير حركة السيارات بالمكان.

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تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بانهيار عقار فى منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ البرى إلى المكان للبحث عن أى مفقودين.