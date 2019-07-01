الحماية المدنية تستعين بأوناش ولوادر لرفع ركام عقار منهار فى إمبابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان رجال الحماية المدنية بالجيزة، بأوناش و لوادر من أجل البحث عن سيدة مفقودة اسفل ركام العقار رقم 2 المنهار فى حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، حيث يتم رفع الأنقاض وتسيير حركة السيارات بالمكان.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بانهيار عقار فى منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ البرى إلى المكان للبحث عن أى مفقودين.
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