شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت التنمية المحلية فى القضاء على الجراد الصحراوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها ساهمت فى القضاء على ظاهرة الجراد الصحراوى فى المحافظات، من خلال تقدم البيانات والمعلومات من المحافظات حول سبل مكافحة الظاهرة.

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وقالت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين، إنها تلقت خطاب شكر من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على ما بذلته غرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن غرفة عملياتها تتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وتمده بالبيانات والمعلومات والإجراءات المتخذه حيال مختلف الموضوعات التنموية والأحداث العامة التى تتم بالمحافظات ، وكان تلك آخر الموضوعات ظاهرة الجراد الصحراوى، التى تم القضاء عليها.