شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدولة تتحمل تكاليف اشتراكات الأسر غير القادرة بمنظومة التأمين الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، أنها عملت على أن يكون عام 2019 عام الوفاء بالالتزام، وانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة التجريبية للمنظومة فى كل محافظة هى مرحلة تسجيل الأسر، مؤكدة أن الأسر غير القادرة ستتحمل الدولة تكاليف اشتراكها فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضافت، أنه سيتم إيفاد دفعة من الأطباء للتدريب بإنجلترا خلال الفترة القادمة، حيث سيتم إرسال 35 طبيب كل فترة.

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