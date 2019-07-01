شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: اكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل خلال سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن كل عائلة وكل فرد من المواطنين، سيسجل تاريخه الطبى، فى المستشفيات، لافتا إلى أن التأمين الصحى الشامل لا يرتبط بوزارة الصحة فقط، ولكن هناك وزارات عديدة مرتبطة بهذا المشروع، مضيفا أن التشغيل التجريبى للمنظومة فى بورسعيد سيكون على مدار شهرين، وستصبح المنظومة متكاملة شهر سبتمبر القادم.

وقال مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن استمرار عمل منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمان الاستدامة، يشمل عدة محاور منها موارد سيادية تقوم بها الدولة من خلال فرض ضرائب على السجائر، بجانب اشتراكات المواطنين، مضيفا: "المواطن سيجد مستوى خدمة طبية عالى، ويواكب دول العالم فمن حق المواطن على الدولة أن تقدم له خدمة طبية".

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وأضاف بمناسبة تدشين التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنه سيكون هناك تحول رقمى على مستوى مصر، أن الحكومة أجرت اجتماعات كثيرة لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحا أن منظومة التأمين الصحى الشامل تشمل 3 هيئات، وهناك مبنى تم إنشائه فى محافظة بورسعيد لخدمة أهالى القناة .